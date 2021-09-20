Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaşif Acar Caddesi Eski Devlet Hastanesi mevkisinde Fuat D'ye ait otomobil aniden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü otomobilde hasar oluştu.

Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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