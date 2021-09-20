Son dakika haberleri! Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaşif Acar Caddesi Eski Devlet Hastanesi mevkisinde Fuat D'ye ait otomobil aniden yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü otomobilde hasar oluştu.