Son dakika haberleri | Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü
14.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:50

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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