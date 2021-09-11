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Son dakika haberleri: Balıkesir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir'de orman yangını (2)

Son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 10 dönüm alanın yandığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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