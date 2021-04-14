Son dakika haberleri! Balıkesir'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Balıkesir'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesindeki kullanılmayan 3 katlı evin zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kullanılmayan evde bulunan bazı eşyalar yanarken, binada da maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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