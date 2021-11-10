Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde şüphelileri kovalayan ekipteki bir polis memuru, zanlıların açtığı ateş nedeniyle vurularak şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu ihbar edilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

Havran'da takip edildiklerini anlayan araçtaki kişiler, polisleri atlatmak için ateş açtı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, polis memuru Abdulkadir Güngör'e (30) isabet etti.

Ağır yaralanan Güngör, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtan inerek ateş edip Güngör'ü şehit ettiği öne sürülen Osman E'yi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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