Son dakika haberleri! Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta yaşayan H.Ç. (51) ile babası A.İ.Ç (76) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Evdeki silahını alan A.İ.Ç, kızı H.Ç'ye ateş etti.

Göğsünden yaralanan H.Ç, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.Ç'nin cesedi sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından A.İ.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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