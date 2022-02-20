Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) - Haberler
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

Demirören Haber Ajansı, Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

Son dakika haberine göre TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ EDREMİT'TE YAKALANDIİzmir'in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin (55) öldürülmesiyle ilgili olarak araca son binen kişi F.Y. (26) isimli kişiyi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı.

TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ EDREMİT'TE YAKALANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin (55) öldürülmesiyle ilgili olarak araca son binen kişi F.Y. (26) isimli kişiyi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı. F.Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),


Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

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