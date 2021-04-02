Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları

Son dakika haberler: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. İl genelinde yapılan operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 13 yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 13 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 220 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 53 adet fişek ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları
Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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