Son dakika haberleri | Balıkesir'de jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu

Son dakika haberleri | Balıkesir'de jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, Karesi ilçesinde de 1 şüpheli şahıs uyuşturucu operasyonunda göz altına alındı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, Karesi ilçesinde de 1 şüpheli şahıs uyuşturucu operasyonunda göz altına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 21 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 28 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri | Balıkesir'de jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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