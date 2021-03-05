Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

05.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:07
Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

Son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, 1 adet de bıçak ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, 1 adet de bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 4 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Destici İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Hakan Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:13:11. #1.16#
title