Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:18
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de "huzur" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, narkotik ekipleri de 7 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de "huzur" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, narkotik ekipleri de 7 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde 23.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 23/03/2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada il merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Dursunbey ilçelerinde 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 11,16 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 2,8 gram esrar, 0,69 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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