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Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Burhaniye'de yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

8 Kasım'da Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans yapılanmasında sözde "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla örgütün "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan şüphelileri gözaltına almıştı.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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