Son dakika haberleri... Balıkesir'de ev yangını
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de ev yangını

26.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:12
Son dakika haberleri... Balıkesir'de ev yangını

Son dakika haber: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi Sefa Caddesi'nde bulunan eczanenin üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin üç araçla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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