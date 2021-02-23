Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

23.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:41

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Göztepe İntihar Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:41:17. #1.15#
title