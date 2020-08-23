Son dakika haberleri... Balıkesir'de define avcılarına suçüstü Son dakika haberi: BALIKESİR'in Balya ilçesinde, izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazma ve küreklerle yakalanarak, gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Balya ilçesinde, izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazma ve küreklerle yakalanarak, gözaltına alındı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Balya'da bazı kişilerin izinsiz kazı yapacakları tespit edildi. Kazı yapılacak alanı kontrol eden ekipler, S.G., O.Ç., Ö.M.G., N.C.Ö. ve S.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda ayrıca şüphelilerle birlikte 3 dedektör, 4 kürek ve 3 kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı.

- Balıkesir

Kaynak: DHA