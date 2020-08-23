Son dakika haberleri... Balıkesir'de define avcılarına suçüstü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Balıkesir'de define avcılarına suçüstü

Son dakika haberi: BALIKESİR'in Balya ilçesinde, izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazma ve küreklerle yakalanarak, gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Balıkesir'de define avcılarına suçüstü
23.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:07
BALIKESİR'in Balya ilçesinde, izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazma ve küreklerle yakalanarak, gözaltına alındı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Balya'da bazı kişilerin izinsiz kazı yapacakları tespit edildi. Kazı yapılacak alanı kontrol eden ekipler, S.G., O.Ç., Ö.M.G., N.C.Ö. ve S.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda ayrıca şüphelilerle birlikte 3 dedektör, 4 kürek ve 3 kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Güncel
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 3. Sayfa
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Dünya
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Cüneyt Arkın Hatice Çarpar Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza İzmir Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Balıkesir'de define avcılarına suçüstü - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 15:20:51. #1.15#
title