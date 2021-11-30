Son dakika haberleri | Balıkesir'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Havran ilçesinde bir çiftlikte çıkan samanlık yangını söndürüldü.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir çiftlikte çıkan samanlık yangını söndürüldü.
İnönü Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besi çiftliğindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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