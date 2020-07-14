Son dakika haberleri... Balıkesir'de bahçe duvarından düşen kişi öldü
Son dakika haberleri... Balıkesir Gönen ilçesinde, bahçe duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
14.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:09
Balıkesir Gönen ilçesinde, bahçe duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçaali Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın 2 metrelik bahçe duvarına çıkan Hilmi Kaykaf (62) dengesini kaybederek düştü.
Yerde hareketsiz yatan Kaykaf'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaykaf'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaykaf'ın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA