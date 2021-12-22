Son dakika haberleri: Balıkesir'de 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi; 21 gözaltı

BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası ölüm ve zehirlenmelere karşı yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonlarını artırdı. Sahte içki imal ve ticareti ile kaçak içki satışına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde baskınlar düzenlendi. Kaçak içki ticareti yapan 21 kişi ve 31 adres tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 21 kişi, gözaltına alınırken, 3 bin 160 litre kaçak içkiye ise el koyuldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.