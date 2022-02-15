Son dakika haberleri! Balıkesir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Bandırma ilçesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iki aracın kavşakta yol kontrolü yapmadan geçmek istemesi ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin kameralarına yansırken, kaza anı da saniye saniye kaydedildi.

(Ömer Turan/İHA)

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Balıkesir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title