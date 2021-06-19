Son dakika haberleri | Balıkesir'de 15 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı. Narkotik Büro ekipleri de 5 ayrı operasyonda 5 şüpheli şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 18.06.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 5 şüpheli şahsı göz altına aldı. Şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda;8,70 gram metamfetamin, 2,44 gram esrar, 71 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde 18.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sev edilenlerden 3'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı