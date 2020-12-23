Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı

23.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:17
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı. Operasyonlar sırasında 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 100 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 4 aranan şahıs, 2 tabanca ve 51 fişek,

Ayvalık İlçesinde 1 arana şahıs, Bandırma ilçesinde 4 aranan şahıs, Burhaniye İlçesinde 1 ruhsatsız tüfek ve 37 kartuş, Edremit İlçesinde 2 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tüfek, Gönen İlçesinde 1 aranan şahıs, 1 kurusıkı tabanca ve 13 fişek, İvrindi İlçesinde 1 aranan şahıs, Manyas İlçesinde aranan şahıs ve Sındırgı İlçesinde 1 aranan şahıs yakalanırken toplamda da 15 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 51 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 36 adet kartuş, 1 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı
Son dakika haberleri: Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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