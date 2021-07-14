Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı

Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 14 aranan şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 14 aranan şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Erdek ilçelerinde 13.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 78 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek 7 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 14 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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