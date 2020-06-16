Son dakika haberleri... Balıkesir'de 136 gram toz esrar gele geçirildi
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de 136 gram toz esrar gele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de 136 gram toz esrar gele geçirildi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan müşterek uyuşturucu operasyonunda 136 gram toz esrar ele geçirildi.

16.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:35

Balıkesir'de 136 gram toz esrar gele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan müşterek uyuşturucu operasyonunda 136 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyona Narkotik Köpeği Eko'da destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit NSM Grup Amirliği görevlileri Burhaniye ilçesinde müşterek yaptıkları çalışma doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüpheli M.E'nin ikametine operasyon yapıldı. M.E'nin evinde yapılan aramada 33 adet kilitli poşet içerisinde toplam 136 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 360 TL para ele geçirildi. Polis tarafından göz altına alınan şüpheli M.E. hakkında uyuşturcu madde ticareti suçundan gözaltı yapıldı ve hakkında işlem yapıldı.

Son dakika haberleri... Balıkesir'de 136 gram toz esrar gele geçirildi

Kaynak: İHA

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