Son dakika haberleri: Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı
05.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:24
Gelen son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
- Balıkesir
Savaştepe ilçesinin kırsal Yunaklar Mahallesi, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Savaştepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahalledeki karantinanın 10 gün süreceği bildirildi.
- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı