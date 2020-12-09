Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: "Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim"
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Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: "Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim"

09.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:25

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: 'Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim'
Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: 'Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim'
Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: 'Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim'
Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: 'Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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