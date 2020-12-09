Son dakika haberleri! BALIKESİR - Bakan Kurum: "Bir çok alanda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağımızı ilan etmek isterim"
09.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:25
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir İl Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç