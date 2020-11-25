Son dakika haberleri: Balık yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
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Son dakika haberleri: Balık yüklü TIR devrildi, sürücü öldü

25.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:31
Son dakika haberleri: Balık yüklü TIR devrildi, sürücü öldü

Son dakika haber: KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen balık yüklü TIR'ın sürücüsü Erdal Görkem (50) hayatını kaybetti.

KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen balık yüklü TIR'ın sürücüsü Erdal Görkem (50) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Kilis kara yolunda meydana geldi. İslahiye'den Kilis'e gelen Erdal Görkem yönetimindeki 33 CUE 32 plakalı balık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Görkem, olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Görkem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol ise TIR ve dorsesinden etrafa savrulan balık kasalarının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.


Son dakika haberleri: Balık yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
Son dakika haberleri: Balık yüklü TIR devrildi, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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