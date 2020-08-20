Son dakika haberleri: Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulunduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşıyla ırmak kenarına balık tutmaya giden Bahri Sert'in (63) cansız bedeni bulundu.

20.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:50

Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşıyla ırmak kenarına balık tutmaya giden Bahri Sert'in (63) cansız bedeni bulundu. Sert'in, kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Antalya'da yaşayan Bahri Sert, dün gece arkadaşı Ünal Kök ile birlikte Manavgat Irmağı'nda balık tutmak üzere Boğaz mevkisine gitti. Bir süre sonra ırmak kenarında ayrı yerlerde balık tutmaya başlayan ikiliden Ünal Kök, sabaha doğru arkadaşına telefonla ulaşamayınca bulunduğu yere gitti. Arkadaşını ırmak kenarında hareketsiz yatarken bulan Ünal Kök, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, yaptığı kontrolde, Bahri Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin edilen Sert'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Serik nüfusuna kayıt olan, evli ve 1 çocuk babası Bahri Sert'in, emekli olduğu ve haftanın birkaç günü arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a balık tutmaya gittiği öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu

Kaynak: DHA

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