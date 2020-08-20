Son dakika haberleri... Balık tutarken ölümden döndü Son dakika haberleri: Samsun'un Terme ilçesinde ırmak kenarında balık tutmak isteyen bir vatandaş oltanın elektrik direğine temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde ırmak kenarında balık tutmak isteyen bir vatandaş oltanın elektrik direğine temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinden Terme ilçesine balık tutmak için gelen 3 arkadaş Sivaslılar Mahallesi'nde bulunan ırmakta balık tutuyorlardı. Amatör balıkçı Mehmet Yılmaz, oltasını suya sallarken oltanın elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleri oluşan Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA