Balat'ta silahlı çatışma
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Balat'ta silahlı çatışma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih Balat'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Fatih Balat'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çevrede bulunan çok sayıda araç ve bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerinin yakalaması için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Balat'ta bulunan Çınçınlıçeşme Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Sokak içerisine gelen grup ilk önce burada bulunan kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Daha sonra kahvehaneyle bağlantısı olan şahıslar, karşı gruba yönelik kurşun yağdırdı. Gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, sokak içerisinde bulunan çok sayıda araç ve iş yerlerinde maddi hasarlar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, çevrede incelemelerde bulunarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ARABANIN YANLARI, CAMLARI, TAVANI HER TARAFI DELİK DEŞİK OLDU"

Çatışmadan dolayı aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek olayı anlatan bir kişi, "İşsiz güçsüz tayfalar hem millete hem devlete zarar veriyor. İki grubun birbirlerine karşı husumeti var, biri oradan ateş ediyor, biri oradan ateş ediyor. Fakat burada masum çoluğun çocuğun hiçbir şeyden haberi olmayan insanların veya normal vatandaşların mağdur olanlar onlar oluyor. İki grup birbirinden beter, asıl olanlar normal vatandaşa oluyor. Bu olay başka zamanlarda da oldu. Aşağıdaki kahvehaneyi taradılar, buradakini tanıdılar. Bu birinci ikinci olay değil, ben bu arabayı alalı daha bir ay oldu 265 bin TL'ye sıfır aldım. Fakat şu an arabayı perte çevirdiler. Arabanın yanları, camları, tavanı her tarafı delik deşik oldu. Araba şu anda pert oldu" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma
Balat'ta silahlı çatışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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