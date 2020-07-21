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Son dakika haberleri: BAL kulüpleri: 2'nci sırada olan takımlar da üst lige çıkarılsın

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) liglerle ilgili tescil kararını protesto etti.

Son dakika haberleri: BAL kulüpleri: 2'nci sırada olan takımlar da üst lige çıkarılsın
21.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:24

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) liglerle ilgili tescil kararını protesto etti. Kulüpler adına basın açıklamasında bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, sadece lider takımların üst lige çıkarılmasının adaletsizlik olduğunu savunarak, "BAL'da 2'nci sırada olan takımların da bir üst lige çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

TFF'nin, koronavirüs nedeniyle sezona ara verilmesinin ardından aldığı karar doğrultusunda, BAL tescil edilerek 11 grubun lideri 3'üncü Lig'e çıktı. Liglerde şampiyonluk mücadelesi veren diğer kulüpler karara tepki gösterdi.

BAL'da yer alan 100'ü aşkın kulübü temsilen, bu sabah federasyonun Riva'daki merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. Kulüp başkanları, yönetici ve taraftarların katıldığı basın açıklamasında konuşan Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, federasyona yanlış karardan dönülmesi çağrısında bulundu. İkinci sıradaki takımlara haksızlık yapıldığını savunan ve adalet istediklerini belirten Aybak, şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun BAL hakkında vermiş olduğu haksız, hukuksuz kararın adil ve adaletli olması için buradayız. TFF kararında; Süper Lig ve 1'inci Lig ile ilgili oynatma kararı, 2'nci ve 3'üncü Lig ile ilgili lider takımların bir üst lige, şampiyonluk şansı olanlarla ilgili de Play-Off oynatma ve neticesinde de kazananların bir üst lige çıkma şansı verilmiştir. Fakat bizim amatör ligler ile ilgili de sadece lider durumdaki takımların bir üst lige çıkarılmasına hükmedildi. İkinci sıradaki takımların liderle arasında 1 puan, 2 puan, 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip, hiç sayıp büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır. Yine Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvurulurken, bizler 100'den fazla kulüp olarak görüş ve önerilerimizi sunmak için randevu talep etmemize rağmen karşılık bulamadık.

Lütfen, lütfen, lütfen; eğer içinizde insaf sahibi birileri varsa, eğer aranızda vicdan sahibi, hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa, lütfen amatör ligler ile ilgili verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Çünkü burada bir emek, bir gayret var. 1 puan, 2 puan aralığında takımlar var. 3 puan aralığında olup, lideri takip edip, şampiyonluk şansı olan takımlar var. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Amatör liglerde takımları bulunan başkanlar olarak; BAL'da 2'nci sırada olan takımların da bir üst lige çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen bu adaletsizliğin kalkması için çözümü noktasında bizlere yardımcı olunuz."

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Kaynak: DHA

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