Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına Bakü'nün ünlü yapılarına Azerbaycan bayrağı yansıtıldı, havaya dilek balonları bırakıldı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına Bakü'nün ünlü yapılarına Azerbaycan bayrağı yansıtıldı, havaya dilek balonları bırakıldı.

Ülkede sabah saatlerinden itibaren başlayan "Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri, akşam saatlerinde de devam etti.

Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Flame Towers ve Haydar Aliyev Merkezi, ülke bayrağının yansımalarıyla ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bu sabah temeli atılan Vatan Savaşı Anıtı ile Zafer Müzesi'nin arazisinde şehitlerin anısına yaklaşık 3 bin dilek feneri havaya bırakıldı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit vermişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etmişti.

Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Son dakika haberleri! Bakü'nün ünlü yapıları şehitlerin anısına Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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