Son dakika haberleri... Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu
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Son dakika haberleri... Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu

Son dakika haberleri... Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin araçlarıyla oluşturdukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, Bakırköy'ün tüm caddelerinde tur attı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin araçlarıyla oluşturdukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, Bakırköy'ün tüm caddelerinde tur attı. Polis ekiplerinin oluşturduğu konvoy drone'la havadan görüntülendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir konvoy düzenledi. Çok sayıda polis aracı ve ekibin katıldığı konvoyda polis araçları Türk bayraklarıyla donatıldı. Konvoy Bakırköy'ün bütün caddelerini sirenler çalarak turladı. Vatandaşların ilgiyle izlediği konvoy izleyenler de tebessüm oluşturdu. Vatandaşlar konvoyu ilgiyle izlerken, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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