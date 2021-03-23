Son dakika haberleri! Bakırköy'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Bakırköy'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

23.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:36
Son dakika haberleri! Bakırköy'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bakırköy'de kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rauf Orbay Caddesi'nde, Sirkeci yönüne seyir halinde olan 22 AF 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Daha sonra savrularak otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, hasar gören otobüs durağının onarımı için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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