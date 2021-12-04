Son dakika haberleri | Bakırköy'de trafik kazası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bakırköy'de trafik kazası

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakırköy'de trafik kazası

Son dakika haberine göre Bakırköy'de taksinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bakırköy'de taksinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Alınan bilgiye göre, S.T.'nin kullandığı taksi, D-100 kara yolu Topkapı istikameti Çobançeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

BEYOĞLU'NDA TAKSİCİ İLE TARTIŞAN KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BEYOĞLU'NDA TAKSİCİ İLE TARTIŞAN KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

 Trafiğe girmek istemeyen taksi sürücüsünden yolcuya 'Gel sen sür' teklifi

Trafiğe girmek istemeyen taksi sürücüsünden yolcuya "Gel sen sür" teklifi

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title