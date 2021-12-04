Son dakika haberleri | Bakırköy'de trafik kazası
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Bakırköy'de taksinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Bakırköy'de taksinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Alınan bilgiye göre, S.T.'nin kullandığı taksi, D-100 kara yolu Topkapı istikameti Çobançeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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