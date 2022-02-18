Son dakika haberleri! BAKIRKÖY'DE SİLAHLI  BANKA SOYGUNU

Ahmet YEŞİLMEN/ BAKIRKÖY'de bir banka şubesine giren silahlı kişi 25 bin lira soygun yapıp, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı

Olay, bugün akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Caddesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. İddialara göre, bankaya giren bir kişi, silahın doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi. Banka görevlisinden 25 bin lirayı gasp eden şüpheli kaçarak, kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel