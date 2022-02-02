Bakırköy'de sahte botoks ve dolgu malzemesi operasyonu

BAKIRKÖY'de internet üzerinden sahte olduğu değerlendirilen piyasa değeri 2 milyon lira olan botoks ve dolgu malzemesi satan bir depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon da 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bakırköy'de internetten sahte botoks-dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, Bakırköy'de bulunan bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, iş yerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken, uygunsuz olarak depolanıp, satışa sürüldüğü belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen; 875 adet botoks dolgu, bin 100 adet botoks uygulamasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Türk Ceza Kanununun 185- 186. ve 187. Maddelerine Muhalefet" suçundan işlem yapılırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.