BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU

BAKIRKÖY'de kısıtlama günü iki otomobil kaza yaptı.

BAKIRKÖY'de kısıtlama günü iki otomobil kaza yaptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda kazaya karışan iki otomobil, içinde müşterilerin bulunduğu manav dükkanına girmeden son anda durabildi. Kaza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 1292 plakalı otomobil sürücüsü ara yoldan caddeye çıktığı sırada cadde üzerinde hızla gelen ve kadın sürücünün kullandığı 34 DGO 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobilde kaldırıma çıkarak köşede bulunan ve içerisinde müşterilerin olduğu manav dükkanına girmeden son anda durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülere yardım etti. Olayda yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı