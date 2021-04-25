BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de kısıtlama günü iki otomobil kaza yaptı.

BAKIRKÖY'de kısıtlama günü iki otomobil kaza yaptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda kazaya karışan iki otomobil, içinde müşterilerin bulunduğu manav dükkanına girmeden son anda durabildi. Kaza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 1292 plakalı otomobil sürücüsü ara yoldan caddeye çıktığı sırada cadde üzerinde hızla gelen ve kadın sürücünün kullandığı 34 DGO 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobilde kaldırıma çıkarak köşede bulunan ve içerisinde müşterilerin olduğu manav dükkanına girmeden son anda durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülere yardım etti. Olayda yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU
BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU
BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU
BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU
BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MANAV DÜKKANINA GİRMEDEN SON ANDA DURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:16:10. #1.16#

title