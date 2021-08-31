Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
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Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BAKIRKÖY'de virajı alamayan otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

BAKIRKÖY'de virajı alamayan otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Florya Valilik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Karadağ kullandığı 34 AJH 262 plakalı otomobille virajı alamayarak, karşı şeritten gelen Hasan Çobanoğlu idaresindeki 34 PS 8539 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Karadağ ile 2 yolcu otomobilde sıkışarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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