Son dakika haberleri... Bakırköy'de dehşet saçan sürücüye 18 yıl 3 ay hapis istemi
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Son dakika haberleri... Bakırköy'de dehşet saçan sürücüye 18 yıl 3 ay hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre BAKIRKÖY'de, bir kadını darp ettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile...

Son dakika haberleri... Bakırköy'de dehşet saçan sürücüye 18 yıl 3 ay hapis istemi
09.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:38

BAKIRKÖY'de, bir kadını darp ettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 2 Ekim 2018'de sanık Görkem Sertaç Göçmen ile katılan A.A.'nın Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içinde tartışmaya başladıkları, sanığın katılanı tokat atmak suretiyle darbettiği anlatıldı. Bunun üzerine katılan A.A.'nın yardım istediği ve ilk olarak Zişan Mert Durmuş'un olaya müdahale ettiği belirtilen mütalaada, yaşanan tartışma sonucunda sanık Göçmen'in, Durmuş'a yumruk attığı, olay yerindekilerin yardıma geldiği kaydedildi.

Bu olaydan sonra sanık Göçmen'in aracına gittiği, olaya müdahale eden Cebrail Şık'a sinirlenerek aracını bu kişinin üzerine sürdüğü ve Şık'ı kendi aracı ile başka bir araç sıkıştırarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı anlatılan mütalaada, sanığın aracını sürerek kalabalıkta bulunan 3 kişiyi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı aktarıldı.

Sanık Göçmen'in aracı ile uzaklaştıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar olay yerine döndüğü ifade edilen mütalaada, sanığın elinde pense benzeri bir aletle Zişan Mert Durmuş'u darp ettiği anlatıldı. Mütalaada, bunun üzerine çevredeki vatandaşların sanık Göçmen'i darp ettiği ve sanığın polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Mütalaada, mal sahibinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanık Görkem Sertaç Göçmen hakkında "mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesi, bir kişiye karşı işlendiği iddia olunan "yaralama" suçundan da bu kişide herhangi bir travma olmadığından beraat kararı verilmesi istendi.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİMütalaada, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "neticesi sebebiyle kasten yaralama" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Göçmen'in avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, avukatlara süre vererek eksikliklerin giderilmesi içinduruşmayı erteledi. 

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A.'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatılıyor. Yaşanan olayın anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


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Kaynak: DHA

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