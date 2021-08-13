Son dakika haberleri! Bakımını yaptığı asansörün altında kalıp öldü
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Son dakika haberleri! Bakımını yaptığı asansörün altında kalıp öldü

Son dakika haberleri! Bakımını yaptığı asansörün altında kalıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bakımını yaparken aniden çalışan asansör kabininin altında kalıp, öldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bakımını yaparken aniden çalışan asansör kabininin altında kalıp, öldü.

Çorlu'da bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin, Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörüne bakım yapmaya başladı. Bir süre sonra asansör aniden çalıştı, Gültekin, kabinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrullah Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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