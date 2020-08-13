Son dakika haberleri! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri... TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
13.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:00
TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hediye Canefe'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Canefe'nin yakınları, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Hediye Canefe'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü dökümü
-Cenaze töreninden genel ve detaylar
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Kaynak: DHA