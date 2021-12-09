Son dakika haberleri | Bakanlıktan, 'tehlike arz eden köpek ırkları' genelgesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı genelge ile Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirlendiği; bunların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Söz konusu kanunun 5'inci maddesi kapsamında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinin 'Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır' şeklinde değiştirildiği hatırlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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