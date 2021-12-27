Son dakika haberleri... Bakanlıktan 'Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar' genelgesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında hazırladığı genelgeyi 81 il valiliği ve tüm belediyelere gönderdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık 'Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar Hakkında' genelge hazırladı. 81 il valiliğine ve tüm belediyelere gönderilen genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazının belediyelere tevdi edildiği hatırlatılarak, "Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9 Temmuz 2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir" denildi.

Öte yandan ilgili kanunlar ve söz konusu genelge kapsamında, kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki veya cezai sorumlulukları doğacağı, belediyelerce konuyla ilgili görev ve sorumlulukların titizlikle ve öncelikle yerine getirilmesi istendi. Ayrıca belediyelerce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması ve vatandaşların bilhassa çocuklarının can güvenliğinin temini amacıyla bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kesinlikle mahal verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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