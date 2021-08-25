Son dakika haberleri: Bakanlıktan, Nazilli'ye müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakanlıktan, Nazilli'ye müjde

Son dakika haberleri: Bakanlıktan, Nazilli'ye müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesine go-kart pisti ve tenis kortu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesine go-kart pisti ve tenis kortu yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımların açıklanmasının ardından bir müjde daha geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Nazilli ilçesinde bulunan mevcut yüzme havuzunun bahçesine go-kart pisti, portatif tribün, soyunma odası, çevre düzenlemesi ve tenis kortu yapılacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın'a Tenis Kortu ve Go Kart Pisti yapılacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Fahriye Evcen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Arda Güler Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Bakanlıktan, Nazilli'ye müjde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:56:51. #1.16#

title