Son dakika haberleri! Bakanlıktan, İBB'nin 'metro' iddiasıyla ilgili açıklama

Son dakika habere göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor' iddiası ile ilgili açıklama yapıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor' iddiası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, projede bazı belgelerin eksik olduğu belirtilerek, "İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey- Esenyurt hattı için kullanabilir" denildi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü- Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde Genel Müdürlüğü'müzün onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapılmış, eksikler ise İBB temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denildi.

"Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin 'kesin proje' çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy- Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Genel Müdürlüğü'müz görüşü verilebilecektir. Söz konusu hatta paralel Mahmutbey- Esenyurt hattı Genel Müdürlüğü'müz teklifi ile yatırım programına alınıp dört yıl önce ihalesi yapılmış olup fakat İBB hiçbir çalışma yapmamaktadır. İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri