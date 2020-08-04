Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Yılın ilk yarısında 307 milyon TL kira yardımında bulunuldu
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Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Yılın ilk yarısında 307 milyon TL kira yardımında bulunuldu

Son dakika haberi... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, yılın ilk yarısında 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulunulduğu açıklandı.

Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Yılın ilk yarısında 307 milyon TL kira yardımında bulunuldu
04.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:42

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, yılın ilk yarısında 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulunulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, 2012 yılında yürürlüğe konulan 6306 sayılı 'Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında' kanun ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında kentsel dönüşümün yer aldığı uygulama alanlarında (riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu parseller) hak sahiplerine kira yardımında bulunmaya devam ediyor. Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay boyunca devam ediyor ve aylık kira bedeli bakanlıkça belirleniyor.

YILIN İLK YARISINDA 307 MİLYON KİRA YARDIMIArtvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis'te devam eden kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 715 TL; Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye ve Düzce'de ise 810 TL kira yardımı yapılıyor. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman ve Çanakkale'de ayda 905 TL; Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da ise aylık 995 TL kira bedeli ödeniyor. Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da hak sahiplerine 1085 TL kira yardımı yapılırken en çok kira bedeli 1150 TL ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de ödeniyor. Bakanlık, bu kapsamda geçen yıl 106 bin 980 vatandaşa 681 milyon TL kira yardımı yaptı. Yılın ilk yarısında ise 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulunuldu.351 VATANDAŞA 4 MİLYAR KİRA YARDIMI YAPILDI

2012 yılından günümüze kadar 743 milyon TL riskli alan kira yardımı, 3 milyar 412 milyon TL riskli yapı kira yardımı olmak üzere Bakanlık toplamda 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon TL kira yardımı yaptı. 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu. İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin TL kira yardımı yapan Bakanlık, Ankara'da 28 milyon 569 bin TL, Elazığ'da 26 milyon 900 bin TL, Antalya'da 14 milyon 900 bin TL ve İzmir'de 14 milyon 200 bin TL kira yardımında bulundu. 


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Kaynak: DHA

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