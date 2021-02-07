Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu
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Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu

07.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:39
Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu

Son dakika gündem haberine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebekler 10 aylık oldu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebekler 10 aylık oldu. Beşiz annesi olmanın çok zor olduğunu söyleyen Merve Huyluoğlu (34), "İnsanlar bir taneye bakamazken, ben 5 bebekle çok zorlanıyorum. Maddi imkan olmadığı için bakıcı da tutamıyorum" dedi.

2020 yılı Temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmasıyla koronavirüs sebebiyle Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilen Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleriyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Bebeklerin doğumunun ardından, işçi olarak gittikleri Suudi Arabistan'nın Mekke kentinde salgın döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini anlatan Hüseyin Huyluoğlu (38), bakanlığın özel bir çalışması ile Türkiye'ye geldiklerini anlattı.

'BAKIMLARI OLDUKÇA ZOR'Hatay'da haftanın 2 günü ücretli olarak şoförlük yaptığını ama beşiz bebeklerin bakımında maddi olarak sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Huyluoğlu, "Bir hayır kurumun sayesinde yeni bir eve taşındık, eski evimiz sobalıydı, çocuklar çabuk hasta oluyordu. Beşizlerin sağlık durumları yerinde, çok şükür bir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş büyüyorlar 1 yaşında olmalarına az kaldı. Bu dönemde çocuk büyütmek zor oluyor ki, beşiz büyütmek daha da zor. Ben de iş imkanı konusunda sıkıntı yaşadım haftanın sadece iki günü ücretli olarak şoförlük yapıyorum, sonra gelip eşime yardım ediyorum. Beşiz bakmak gerçekten zor, bunun için hayırseverlerden, yetkililerden yardım bekliyoruz. Bakıcı tutma imkanımız da yok, şimdi de diş çıkarmaya başladılar, süreç daha da zor hale geldi" dedi.'6 AYDIR EVDEN ÇIKMIYORUM'Beşiz annesi olmanın çok zor olduğunu söyleyen anne Merve Huyluoğlu (34) ise, "İnsanlar bir taneye bakamazken, ben beş bebekle çok zorlanıyorum. Bakıcı da tutamıyorum, maddi imkan olmadığı için, kaynanam yardım ediyor. Kaynanamda, tansiyon, şeker hastalıkları var bazen rahatsızlanıyor ben tek başıma mücadele ediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri 6 aydır hiç dışarı çıkmadım. Bazen ben de yoruluyorum, rahatsızlanıyorum ama benim hasta olma gibi bir lüksüm yok, çocuklarıma bakmak, ilgilenmek zorundayım. Hem maddi ve manevi olarak çok zorlanıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu
Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu
Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu
Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu
Son dakika haber! Bakanlığın Türkiye'ye getirdiği beşiz bebekler 10 aylık oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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