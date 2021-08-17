Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
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Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde Mobil Aşevi ile destek veren Pursaklar Belediyesi'nin personellerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde Mobil Aşevi ile destek veren Pursaklar Belediyesi'nin personellerini ziyaret etti.

Daha önce Muğla, Osmaniye, Manavgat, Milas'taki orman yangınlarında seferber olan Pursaklar Belediyesi, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine iş makinelerini ve Mobil Aşevi'ni yollaması taraflı tarafsız herkes tarafından takdir görmeye devam ediyor.

Sel felaketinin ilk gününden itibaren ilçede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye desteğe giden Pursaklar Belediyesi Mobil Aşevi'ni ve iş makineleri ile çalışmalara destek veren ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"PURSAKLAR OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sel felaketi nedeniyle bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kastamonu afet bölgesinde görev yapan Aşevimizi ziyaret ederek personel arkadaşlarımıza moral veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Pursaklar olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yaraları hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde büyük emek ve gayret sarf eden Pursaklar Belediye personeline teşekkür etti.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakanlar Soylu ve Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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