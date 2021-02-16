Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Akar'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi (5)

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koridorda yürümeleri TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe...