Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Akar'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi (5)
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koridorda yürümeleri TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koridorda yürümeleri TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin ilişkin bilgi verdi. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey