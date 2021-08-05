Son dakika haberleri | Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Dönmez, Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarını inceledi
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Son dakika haberleri | Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Dönmez, Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarını inceledi

Son dakika haberleri | Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Dönmez, Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

İlçede devam eden orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakanlar Dönmez, Soylu, Pakdemirli ile bakan yardımcıları bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor.

Bakan Soylu, Marmaris Çayhisar mevkisinde yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarını incelediği sırada, yeni evli polis memurları Damla ile İrfan Yılmaz'ın balayını yarıda bırakıp gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini öğrendi.

Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli yeni evli çiftle bir süre sohbet eden Soylu, özverili çalışmalarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti, mutluluk diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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